Sabato, 26 ottobre alle ore 17.00, a poco più di un anno dall’attacco di Hamas a Israele, alla Sala d’Attorre di Casa Melandri, in Via Ponte Marino 2, la Sezione ANPI della città di Ravenna organizza un convegno pubblico dal titolo: Il diritto internazionale si applica fra il Giordano e il Mediterraneo?

“I principi fondamentali del Diritto internazionale riconoscono: il diritto delle persone alla vita, alla libertà, a educare i propri figli, a parlare la propria lingua, a praticare la propria religione; il diritto dei popoli a esistere, ad auto determinare il proprio destino, a vivere sulla propria terra, a goderne deve risorse.

Il Diritto internazionale regola anche i rapporti fra gli Stati e degli Stati con i popoli e le persone che li abitano, nel rispetto dei suddetti principi fondamentali.

Il Diritto internazionale prevede l’esistenza di corti di giustizia che hanno il compito di vigilare e intervenire quando i diritti delle persone, dei popoli e degli stati sono violati.

La comunità internazionale, gli stati e le organizzazioni sovra statali dovrebbero garantire il rispetto delle decisioni delle corti di giustizia. Questo, a causa di interessi divergenti, spesso non accade.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti, in Medio Oriente come altrove nel mondo”.

La Sezione ANPI della città di Ravenna, intitolata alla martire partigiana Natalina Vacchi, ha invitato a parlarne il Prof. Federico Lenzerini, docente dell’Università Statale degli Studi di Siena, uno dei maggiori esperti italiani di diritto internazionale e uno dei maggiori esperti mondiali di diritto dei popoli indigeni.