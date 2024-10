“Tutte le vote che piove, le strade di Ravenna diventano dei fiumi. È sufficiente fare un giro per la città e si può notare che molte strade sono totalmente allagate. Pozzanghere enormi trasformano le automobili in transito in dei motoscafi, creando pericolo. Questo avviene sia nelle strade urbane che extra urbane”.

Ad affermarlo è Alberto Ferrero, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e capogruppo in consiglio comunale

“Un esempio su tutti via Mattei, dove le bocche di lupo costruite hanno allagato tutta la strada. Se poi ci si sposta ai lidi la situazione è ancora più accentuata. La spiegazione di tutto questo è data dal fatto che la maggior parte delle caditoie e delle grate delle fogne è ostruita da foglie o terra. In questo caso la colpa non è della Regione anche se è ormai chiaro che abbia speso solo in minima parte le risorse a disposizione per la manutenzione del territorio, ma dell’amministrazione comunale. È a lei, infatti, che compete la pulizia delle strade urbane e di conseguenza delle fogne. Non si può neanche dare colpa ai cambiamenti climatici che nessuno nega, ma che dovrebbero imporre all’amministrazione di avere ancora più cura del territorio. La pioggia di oggi, per quanto intensa, ha dimostrato ancora una volta il totale disinteresse di questa amministrazione alla più normale manutenzione”.