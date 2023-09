Il Consiglio comunale di Sant’Agata sul Santerno, nella seduta di mercoledì 27 settembre, ha salutato e ringraziato il maresciallo Marco Giordano, che ha guidato la locale stazione dei Carabinieri dal luglio 2022 al settembre 2023, fino al trasferimento a San Lorenzo di Lugo.

Al suo posto è subentrato il brigadiere Giuseppe Torina, già facente parte dell’organico in servizio a Sant’Agata, al quale sono andati gli auguri di buon lavoro, per lui e per tutti i suoi collaboratori. Il sindaco ha consegnato al maresciallo Giordano una pergamena con un pensiero: «Purtroppo l’alluvione ha stravolto tante cose e tanti progetti. Restano però immutate l’amicizia e la stima nei tuoi confronti, per l’impegno profuso per il nostro paese nel periodo in cui sei stato alla guida della nostra stazione dei Carabinieri, durato poco più di un anno, ma intenso da far venire i brividi. A nome della comunità di Sant’Agata sul Santerno, un sentito ringraziamento e i migliori auguri per il nuovo incarico».

Attualmente i Carabinieri sono ospitati a Massa Lombarda, ma presto torneranno a Sant’Agata nella caserma temporanea che sorgerà a breve in una parte di piazza Beatrice Manzoni Ansidei, adiacente alla via Allende, grazie all’accordo tra il Comune e l’Arma dei Carabinieri, «per favorire il pronto rientro sul territorio comunale di questo importante servizio pubblico per la sicurezza – come rimarcato dal primo cittadino Enea Emiliani -. Questo nell’attesa degli indennizzi statali alla proprietà privata per ripristinare la caserma originaria o nell’individuazione di una nuova soluzione definitiva».

