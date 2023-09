La Polizia di Stato festeggia il patrono San Michele Arcangelo

La Polizia di Stato festeggia San Michele Arcangelo, comandante della Milizia Angelica nella lotta del bene contro il male e patrono del Corpo, dal 29 settembre 1949, per decisione di Papa Pio XII per “la naturale assonanza con la missione assolta quotidianamente, con professionalità e impegno, da ogni singolo operatore”. Come l’arcangelo viene rappresentato difensore del popolo di Dio contro le orde di Satana, un combattente con ai piedi un dragone, sconfitto in battaglia, così il poliziotto è chiamato ogni giorno ad assicurare il rispetto delle leggi, a garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini.