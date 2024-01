Si lavorerà giorno e notte per accogliere i 336 migranti della Geo Barents

Si lavorerà giorno e notte per completare tutte le procedure legate allo sbarco dei 336 migranti che raggiungeranno Ravenna a bordo della Geo Barents. In un giorno solo verranno accolti più o meno lo stesso numero di profughi accolti nel corso dell’ultimo anno. Sono quasi tutti uomini. Tre le donne, di cui una incinta. 34 i minorenni finora accertati, ma il numero potrebbe variare dopo le opportune verifiche, di cui 27 non accompagnati. Per la maggior parte sono persone provenienti da Siria e Bangladesh. Presenti anche due palestinesi, zio e nipote, segnale che la guerra in Medio Oriente inizia a incidere anche sul tema immigrazione. 200 le persone che lavoreranno all’accoglienza fra il terminal di Porto Corsini e il Pala De André