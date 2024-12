Vittoria di carattere per la Fenix Energia, che mantiene la vetta della classifica grazie al successo per 3-1 con la Pallavolo Alfonsine, arrivato al termine di una gara emozionante tra due squadre che hanno mostrato di essere in ottima forma.

“È stata una gara davvero combattuta come dimostrano i parziali – sottolinea coach Mierko Mancini -. Non abbiamo giocato la nostra migliore partita, per meriti anche della forza dell’avversario che non ci ha permesso di esprimere al meglio il nostro gioco, ma sono contento perché nei momenti che contano ancora una volta siamo stati presenti. Il secondo set lo abbiamo perso per errori banali poi abbiamo vinto il terzo e nel quarto eravamo sotto di molti punti, ma siamo riusciti a ribaltarlo grazie ad un’ottima reazione a livello mentale. Questo gruppo è sempre più bello da allenare, perchè chiunque entra ha sempre lo spirito giusto e proprio per questo motivo ho fatto molti cambi. È super positivo avere una squadra composta da 13 elementi e rende più bello e divertente anche lavorare durante la settimana”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 21 dicembre alle 17 in casa dell’Idea Volley Bellaria.

Fenix Energia Faenza – Pallavolo Alfonsine 3-1 (25-21; 23-25; 25-23; 25-23)

FAENZA: Calubani 9, Zannoni 1, Bartoli 4, Sbarzaglia, D’Agostino 8, Giorgi, Rossi 15, Grandi, Merendi 3, Enabulele 17, Spada 13, Seganti (L1), Raffoni (L2). All.: Mancini