Le Fenix Energia vince 3-0 il derby con le Portuali Ravenna e si congeda nel migliore dei modi dal PalaBubani nel 2024. L’ultimo impegno prima della sosta natalizia sarà venerdì v 20 dicembre alle 21.15 in casa del Claus Volley Forlì.

“Abbiamo messo un altro mattoncino nella nostra classifica – spiega coach Loris Polo – e ce lo siamo sudati, conquistandolo contro una squadra che temevamo, perché ha ottime individualità. Soprattutto nei primi due set, le Portuali sono state molto agguerrite in difesa e noi siamo stati molto bravi nei muri in difesa, abbiamo mostrato ottime qualità nel primo tocco sia in difesa che in ricezione siamo cresciuti in attacco. Situazioni di gioco che hanno portato le nostre avversarie a scoraggiarsi e così il terzo set è stato in discesa. L’unica pecca, giusto per trovarla, è che quando siamo stati largamente in vantaggio nel primo e nel terzo set abbiamo commesso errori banali che non ci devono mai essere neanche in quei momenti. Devo chiunque complimentarmi con le ragazze per la prestazione: sono davvero soddisfatto”.

Fenix Energia Faenza – Portuali Ravenna 3-0 (25-15; 25-22; 2513)

FAENZA: Cavallari 5, Morelli 11, Calderoni (L1), Alberti 15, Melandri ne, Benedetti 3, Gorini ne, Gallegati 2, Bertoni ne, Francesconi 10, Maines 3, Guardigli ne, Ramponi ne. All.: Polo

RAVENNA: Casadei 4, Ceccoli, Ballardini 6, Baravelli, Gaddoni 7, Haly ne, Baccarini, Gelosi (L2) ne, Raggi 5, Francesconi (L1), Battara, Galassi 6, Piovaccari ne, Balestri. All.: Rambelli

NOTE. Faenza: Punti in battuta: 8; Errori in battuta: 7; Muri: 4; Punti in battuta subiti: 0.