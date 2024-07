Alcuni varchi targa non funzionanti a Faenza: importanti nelle indagini delle forze dell’ordine

Alcuni varchi targa non funzionanti sul territorio comunale di Faenza. Le telecamere poste all’ingresso della città, in questi ultimi anni, si sono rivelate più volte indispensabili per identificare pirati della strada o i responsabili di diversi reati: furti, rapine, aggressioni. Sugli occhi elettronici il Comune di Faenza e l’Unione della Romagna Faentina ha focalizzato importanti investimenti. Sono 12 in tutto i varchi auto a Faenza, 44 nei comuni dell’Unione. 8 nuove telecamere sono state installate nel corso dell’ultimo periodo fra Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio, altre 10 andranno ad aumentare la dotazione di Faenza dopo l’estate.