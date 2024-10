Mirko De Carli, candidato al consiglio regionale nella Lista Lega – Popolo della Famiglia e consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia, interviene con una nota dopo aver ricevuto diverse segnalazioni dai residenti di Via Eraclea a Ravenna: “Raccolgo le testimonianze di numerose famiglie – afferma De Carli – residenti in Via Eraclea, estremamente preoccupate per lo stato di degrado in cui versano gli appartamenti Acer. Una mancanza totale di cura degli immobili che ha generato nel tempo sporcizia ed abbandono.

Ma non finisce qua. Il quartiere vede purtroppo ulteriori situazioni di difficoltà: i parchi limitrofi a Via Eraclea, Parco Pola e Parco delle Mani Fiorite sono anch’essi degradati.

Giochi distrutti, immondizia di ogni genere e situazioni ai limite della legalità.

Come Lista Lega-Popolo della Famiglia sosteniamo la raccolta firma spontanea dei residenti, che chiedono controlli e ripristino della pubblica sicurezza nei parchi in questione. Raccolta firme che sarà portata all’attenzione del Sindaco e della Giunta di Ravenna grazie al prezioso lavoro dei consiglieri comunali Alvaro Ancisi, Lista per Ravenna, e Anna Greco, Lega Salvini Premier.”