Mernap, Faenza Calcio e Virtus Faenza hanno raggiunto un importante accordo. Si tratta di un’iniziativa che vedrà i sodalizi di calcio e futsal uniti per lo sviluppo di un progetto tecnico condiviso volto ad arricchire la collaborazione già in atto tra le due società calcistiche. «L’obiettivo di questa collaborazione di cui siamo molto orgogliosi – spiega Filippo Merenda, presidente della Mernap Faenza – è l’inizio di un percorso compartecipato che potrà consentire di implementare ulteriormente la tecnica dei giovani calciatori del territorio faentino, sviluppandone le caratteristiche e migliorandone le prestazioni. Il futsal come disciplina è infatti propedeutico al calcio, e già in molti stati europei i giovani calciatori praticano il futsal a livello giovanile acquisendo movimenti e concetti tattici che poi si applicano perfettamente al calcio». Da qui l’idea di collaborare «Siamo molto contenti innanzitutto perchè è un servizio che diamo in più alle famiglie delle categorie interessate – dice Nicola Cavina, direttore sportivo del Faenza Calcio -, e a livello tecnico il calcio a 5 è formativo anche per il calcio a 11. I ragazzi avranno la possibilità di giocare più partite e accumulare anche minutaggio. Siamo solo all’inizio, ma a mio parere questo progetto potrà avere uno sviluppo negli anni anche in più categorie». Il progetto per la corrente annata si rivolge specificamente ai giocatori nati nel 2010 e 2011. I giovani calciatori infatti praticheranno sessioni di allenamento di futsal integrate negli allenamenti di calcio, e venerdì scorso si è disputata la gara d’esordio del campionato regionale futsal U15 contro i pari età del Mezzano. Il progetto poi si svilupperà con la collaborazione tra le tre società in ulteriori ambiti, sempre rivolti alla formazione dei tecnici e alla crescita dei giovani calciatori.