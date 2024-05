Continuano le operazioni di salvataggio e recupero di animali marini in difficoltà per il Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat di Marina di Ravenna: Oggi sono state liberate in mare due tartarughe, che dopo essere state curate erano pronte a continuare il loro viaggio.

24 le imbarcazioni che hanno accompagnato Cestha durante la missione di oggi, con a bordo anche tante persone disabili, per unire mare e incisività. Presente all’evento anche il prefetto di Ravenna Castrese de Rosa.