Bitways, l’azienda faentina che lavora nel campo dell’informatica (in particolare della cybersecurity), organizza anche quest’anno l’ormai abituale appuntamento annuale per condividere con la cittadinanza le principali novità sulle tematiche di cui si occupa.

E come sempre lo fa facendosi ospitare da una realtà imprenditoriale cittadina: se l’evento 2023 ersa andato in scena alla sede del Team Gresini, il Bitwaysday 2024 è in programma nel pomeriggio di domani, venerdì 25 ottobre, all’interno di uno spazio altrettanto autorevole e suggestivo: il Garden Bulzaga di via Firenze.

Fra le 14 e le 20, sono previsti interventi di diversi autorevoli interlocutori sul tema della sicurezza informatica (in particolare, della nuova direttiva NIS 2) e della cybersecurity, alternati a momenti di relazione “friendly” fra i titolari di Bulzaga e di Bitways e gli intervenuti.

Fra i prestigiosi relatori già confermati, ci sono Antonio Scodalupi – Comandante della Polizia Postale sezione di Ravenna; Giorgio Sbaraglia – Membro del comitato direttivo CLUSIT & DPO e Paolo Rosetti – CEO Consulenti Privacy & DPO.

Ogni speaker porterà la propria esperienza e competenza per offrire una panoramica completa sulle innovazioni tecnologiche e sulle strategie di sicurezza più avanzate.