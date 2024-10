Presentata la lista per le elezioni regionali “Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro” che vede insieme Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Partito Comunista Italiano.

Il candidato presidente è Federico Serra mentre per il collegio di Ravenna sono Giovanni Gavelli, segretario provinciale del Partito Comunista, Roberto Gentilini e Marisa Iannucci per Potere al Popolo e Franca Mori in rappresentanza di Rifondazione Comunista.