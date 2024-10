“L’opposizione formata da FdI e Lista principale Sindaco esprime soddisfazione per essere riusciti nell’intento di condividere ed approvare insieme alla maggioranza un OdG sul futuro del territorio comunale bagnacavallese.

Abbiamo entrambi le parti dovuto rinunciare a qualcosa ma alla fine dopo varie intense trattative ci siamo riusciti.

Possiamo dire che si è arrivati a questa approvazione mettendo da parte la “giacca politica” e certe ideologie per il bene del territorio comunale.

Perché il cambiamento climatico è una concausa e non l’unica causa di ciò che è successo, sappiamo bene tutti che è mancata manutenzione e prevenzione in questi anni che poteva mitigare gli effetti dell’alluvione.

Ora speriamo che il piano speciale che regione e struttura commissariale approveranno la prossima settimana metta a terra progetti concreti che per questi piani i finanziamenti non mancano.

Infatti come opposizione ci siamo rifiutati che fosse inclusa la richiesta del cambiamento del commissario alla ricostruzione se poi gli enti locali fino alla regione non sfruttano a pieno le risorse stanziate, ci sono molte risorse disponibili per ricostruire infrastrutture pubbliche che comuni e regione non hanno richiesto o non sono stati in grado di percepire e probabilmente non hanno neanche richiesto la disponibilità di tecnici messi a disposizione dalla struttura commissariale.

da parte nostra non potevamo rinunciare a certi punti salienti soprattutto per quanto riguarda la pulizia e manutenzione dei fiumi e una prevenzione per evitare altri simili disastri con progetti concreti.

Entrambe le parti naturalmente si sono trovate d’accordo sugli aiuti agli alluvionati (cittadini ed imprese) che siano erogati nel modo più veloce possibile.

Con questa approvazione comunque non è che abbiamo raggiunto un risultato “finale” , ma piuttosto è un punto di partenza per un cambio di passo che il nostro paese ha bisogno, il lavoro “duro” inizia adesso.

Ora contiamo il Sindaco Giacomoni e la giunta si faccia noi valere nei tavoli istituzionali a tutti i livelli per il bene del nostro territorio.

Come dichiariamo dall’inizio il nostro appoggio non mancherà se si faranno fatti e non solo parole.

Infatti anche sulle linee programmatiche proposte dalla giunta per il prossimo triennio ci siamo astenuti e valuteremo volta per volta la concretezza delle cose che si andranno a fare.

I cittadini chiedono chiarezza , concretezza e su questo noi ci saremo sempre!”