Venerdì 25 ottobre, dalle 15 alle 18, sarà aperto al pubblico il nuovo punto lettura “Iqbal Masih” all’interno della Scuola primaria Martiri del Montone di Roncalceci.

Saranno attivi i servizi di prestito e iscrizione, con tante proposte di lettura dedicate in particolare a ragazzi e ragazze in età preadolescenziale, tra cui albi illustrati, romanzi, fumetti, libri divulgativi e scientifici, tutti disponibili per il prestito. Il punto lettura è pensato anche per un pubblico più ampio, con contenuti adatti a tutte le età.

Il sabato pomeriggio sarà arricchito da attività rivolte ai più giovani. Si comincia sabato 26 ottobre, grazie alla collaborazione dell’Ufficio decentramento, con le letture e il laboratorio “Halloween in biblioteca”, dalle 16.30 alle 18, a cura delle lettrici volontarie Juke Box. Per partecipare, occorre portare da casa un’arancia.

La biblioteca scolastica si apre così al territorio per favorire lo sviluppo culturale con particolare attenzione alle giovani generazioni.

L’iniziativa è resa possibile attraverso il Bando ECCCO (Educazione – Cittadinanza – Comunità – Collettività – Opportunità: Stare bene dentro e fuori la scuola), con l’obiettivo di prevenire e contrastare la povertà educativa, promuovendo opportunità per i giovani e puntando a rendere la scuola un moltiplicatore di opportunità.

Il punto lettura di Roncalceci sarà aperto il venerdì e il sabato, dalle 15 alle 18.