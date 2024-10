“Gli insegnamenti attuali di Luigi Einaudi” è il tema del dialogo tra Antonio Patuelli, Presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna, che include anche Banca di Imola, e dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi), e Valerio Baroncini, Vicedirettore del Resto del Carlino: giovedì 24 ottobre, alle 18, a Palazzo Sersanti in piazza Matteotti a Imola ci sarà il faccia a faccia su Luigi Einaudi, Governatore della Banca d’Italia della ricostruzione, secondo Presidente della Repubblica Italiana, il primo eletto dal Parlamento Italiano dopo l’approvazione della Costituzione della Repubblica. Il dialogo è organizzato dal CentroStudiLuigiEinaudiImola, associazione presieduta da Francesco Corrado e nata nel 1991 e promotrice di eventi e pubblicazioni sul politico, economista e giornalista italiano, in collaborazione don l’Associazione Codronchi Argeli e la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e con il patrocinio del Comune di Imola. L’ingresso è gratuito: per prenotare i posti: einaudi19ottobre.eventbrite.it