A Russi sono partiti nei giorni scorsi gli interventi di efficientamento dell’illuminazione pubblica cittadina che riguarderanno tutto il territorio comunale. Il progetto prevede la sostituzione con lampade a led di ultima generazione di tutti i corpi illuminanti che ancora utilizzano vecchie tecnologie, la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria quali la riqualificazione e sostituzione di sostegni, l’adeguamento di quadri elettrici e sostituzione di linee elettriche obsolete, ecc.

Opereranno parallelamente sul territorio da una a tre squadre. La parte dei lavori di efficientamento durerà circa cinque mesi, durante i quali si cercherà di limitare al minimo i disagi. Una delle prime vie da cui partiranno i lavori sarà via Giuseppe Di Vittorio e a seguire le altre in progetto.

Si precisa che i lavori proseguiranno tenendo conto delle condizioni meteorologiche e che una volta iniziata la sostituzione in una strada può essere che la stessa sia ripresa in più lavorazioni, in quanto spesso le vie afferiscono a quadri differenti o sono presenti diverse tipologie di punti luce.

Dal momento che potranno verificarsi dei momentanei disservizi collegati ai lavori, il Comune si scusa preventivamente con i cittadini e confida nella cooperazione e pazienza, certo che questo sarà ripagato dal risultato finale sia in termini di decoro che di sicurezza e risparmio energetico.

A regime si stima infatti che la rete di illuminazione pubblica efficientata vedrà ridotti di oltre il 60% i propri consumi energetici. I corpi illuminanti di nuova installazione utilizzano la tecnologia led, quindi emettono una luce più “bianca”, diversa rispetto a quella attuale di colore giallo.

I lavori, affidati alla società vicentina City Green Light, rientrano in un appalto dall’importo complessivo di oltre 4 milioni e 200 mila euro, un cosiddetto “contratto di rendimento energetico” (Energy Performance Contract – EPC) che prevede l’affidamento, ad un unico soggetto, di un insieme di servizi consistenti nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione per il raggiungimento di un risparmio, in termini di consumi energetici, pari a circa il 62% rispetto ai consumi attuali e la complementare gestione degli stessi per 15 anni.

L’insieme delle opere consentirà al Comune di adeguarsi alla normativa regionale sull’inquinamento luminoso, che vieta la dispersione di luce verso l’alto e prevede un’illuminazione omogenea, concentrata su carreggiate e marciapiedi, funzionale a garantire la circolazione di pedoni e veicoli.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti l’Area Lavori Pubblici e Patrimonio è a disposizione ai numeri 0544 587630 / 0544 587666.

Si ricorda inoltre che per la segnalazione di guasti all’illuminazione sono attivi: