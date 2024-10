Dalla Cassa Rurale di Lugo alla BCC: una serata per ricostruire 126 anni di storia in Bassa Romagna

126 anni di storia per ripercorrere il lungo cammino che ha portato in Bassa Romagna dalla Cassa Rurale di Lugo a LA BCC ravennate forlivese e imolese, una storia secolare ricostruita venerdì sera al circolo Villa Bolis di Cotignola. 21 i soci che diedero vita alla prima forma di cassa rurale, 8 erano sacerdoti. Oggi La BCC in Bassa Romagna contempla 8 mila associati. Oltre 39 mila i soci in tutto il territorio in cui opera l’istituto. 160 mila i clienti per una banca nata a fine Ottocento, nel 1898