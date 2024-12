Tac, risonanza magnetica e mammografi: l’Ausl acquisti nuove apparecchiature all’avanguardia

Una nuova TAC, una nuova risonanza magnetica, quattro nuove apparecchiature mammografiche, 4 nuovi sistemi di radiologia digitale diretta. Sono gli acquisti realizzati dall’Ausl Romagna, con i fondi PNRR, per gli ospedali ravennati. Tac e Risonanza magnetica, all’ospedale di Ravenna, oltre a migliorare la qualità delle analisi, ridurranno i tempi per gli esami. I mammografi in servizio a Ravenna, Lugo e Faenza consentiranno controlli più approfonditi. A Lugo si potranno svolgere esami con mezzo di contrasto senza ricorrere a una risonanza magnetica. Le 10 acquisizioni hanno comportato una spesa di quasi 4 milioni di euro, resa possibile grazie ai fondi del PNRR. Completa le acquisizioni un nuovo ecografo avanzato con la gestione del mezzo di contrasto. Per il 2025, l’azienda sanitaria, con fondi propri, acquisterà un’ulteriore nuova risonanza magnetica, altre apparecchiature per le sale operatorie e per il pronto soccorso ravennate e un sistema di chirurgia robotica