Martedì 28 maggio alle ore 18:00 in piazza Gonzaga a Solarolo si terrà un incontro dal titolo “Infrastrutture e sviluppo economico” con la candidata sindaca Maria Diletta Beltrani e Michele De Pascale.

«Parleremo di infrastrutture, un tema molto importante per il nostro territorio – dice la candidata della lista “Uniti per Solarolo” – a cominciare dalla realizzazione del nuovo casello autostradale. Tutti gli indicatori ci mostrano che le comunità vicino ai caselli autostradali sono cresciute a livello economico e sociale. Il nostro obiettivo è quello di collaborare in stretta sinergia con la Provincia e la Regione affinché, con questa nuova opera, Solarolo diventi un polo attrattivo per gli investimenti economici da parte delle imprese.».

In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà all’oratorio dell’Annunziata.