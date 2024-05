I presidenti Giovanni Morgese e Charles Tchameni Tchienga dichiarano congiuntamente: “La raccolta fondi a favore dei bambini dell’orfanotrofio Trinity Foundation International di Douala in Camerun, adottato dalle associazioni Cuore e Territorio e Il Terzo Mondo ODV sbarca oggi al Mercatino LA PULCE NEL BAULE tenutasi a Ravenna presso il Piazzale del Pala de André. In effetti, in data odierna dalle ore 09.00 fino alle ore 17:00, sotto la bandiera di Cuore e Territorio con Marcello Iervolino e Anna Redavid è presente un banchetto ricco di oggetti e materiali per bambini, casa e di vari uso a disposizione della cittadinanza. Tutto il ricavato andrà a sostenere gli oltre 50 bambini e bambine orfani appunto dell’orfanotrofio Trinity Foundation International di Douala 5 in Camerun. L’occasione è gradita per comunicare come promemoria, che la carovana solidale di Cuore e Territorio e Il Terzo Mondo ODV sarà ancora presente al Mercatino LA PULCE NEL BAULE, domenica 22 settembre, domenica 27 ottobre e domenica 17 novembre. In Africa per educare un bambino occorre un intero villaggio. “Per far parte del grande progetto di adozione dell’Ospedale e dell’orfanotrofio, sarà sufficiente donare piccole cifre versandole sul conto corrente intestato a Cuore e Territorio Iban IT02F0627013100CC0000027952 Causale *Camerun 2024*