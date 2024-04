Oltre 117 mila euro raccolti. Raggiunto l’obiettivo per esaudire i desideri di Sara Cantagalli. Così, da lunedì sera sono state chiuse le raccolte fondi intestate ai genitori della bambina malata di un tumore ormai purtroppo irreversibile. La somma è stata raggiunta grazie alla solidarietà arrivata alla famiglia Cantagalli da tutta Italia e anche dall’estero.

Come ha comunicato la pagina Facebook “Il Babbo Natale dei Bambini”, scelta dai genitori di Sara per mantenere i contatti all’esterno del nucleo familiare, a partire da lunedì sera non saranno più accettati versamenti: “Voglio ringraziare tutta Italia per essere stati vicino a Sara e alla sua famiglia, perché nessuno avrebbe mai immaginato che si potesse chiudere la lista di Sara in così poco tempo. Ora io e i genitori di Sara, stileremo il calendario di tutte le date, abbiamo dato opportunità anche a persone che hanno voluto ripetere più di una volta il desiderio, come andare a cavallo, l’elicottero, la festa con tanti bimbi, il castello, e la principessa e il servizio fotografico. Per correttezza vi dico anche che, se Sara dovesse avere qualche altro desiderio ve lo comunicheremo ammesso solo che non ci siano più fondi, e che Sara da questo momento sarà accontentata in ogni cosa”.

Il volontario che segue la famiglia Cantagalli purtroppo ricorda che “Sara non ha sempre belle giornate perché il suo dolore le da fastidio, quindi “doseremo” gli eventi in base alla condizione di Sara e saranno svolti nell’ordine che deciderà lei.”

Ogni volta che verrà esaudito un desiderio, verrà postata sulla pagina Facebook una foto per raccontarlo: “Quando Sara andrà a Disneyland rimarrà qualche giorno in più perché delle persone speciali le faranno fare il giro di Parigi e dei posti più conosciuti”.

Per volere dei genitori di Sara, inoltre, la somma che avanzerà sarà donata ad altri bambini e famiglie in difficoltà.