Sabato 16 luglio dalle ore 18,00 ANTEAS Faenza, associazione di volontariato promossa dalla CISL, organizza un momento conviviale per festeggiare la riapertura dell’ambulatorio gratuito e aperto a tutti, ubicato presso la struttura di S.Umiltà a Faenza, in Via Cova 23.

La festa per la riapertura sarà svolta presso il Centro Sociale Borgo a Faenza, in via Saviotti 1. Ad allietare la serata sarà presente un duo musicale e tutti i bambini riceveranno un omaggio a sorpresa. Per tutti i partecipanti, al costo di 10 euro sarà anche possibile mangiare piadina e salsiccia o affettati con ciambella, patatine e vino. Per esigenze organizzative vi chiediamo di confermare la vostra presenza al numero 348 8872408.

“Durante l’inaugurazione- spiega Emanuela Albonetti presidente di ANTEAS Faenza – verrà allestito un banco per la vendita di oggetti creati a mano dai nostri volontari, il cui incasso sarà destinato ad un fondo per l’acquisto di una autovettura dedicata alle persone con impossibilità di movimenti. Questo servizio di trasporto sociale- aggiunge Albonetti– è un significativo sostegno che ANTEAS Faenza potrebbe offrire alle persone, in aggiunta al già presente servizio di ambulatorio sociale gratuito, ai corsi gratuiti di smartphone e altro”.

“ANTEAS Faenza è sempre alla ricerca di nuovi volontari– sottolinea Albonetti – specialmente infermieri, anche in pensione, che desiderino dedicare anche solo un’ora alla settimana del loro tempo per garantire l’apertura continuativa dell’ambulatorio. Invitiamo quindi chiunque fosse interessato al volontariato, per informazioni ed eventuale adesione, a contattarci al numero 348 8872408”.