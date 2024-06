La soddisfazione del Pd dopo le vittorie alle comunali: “Effetto Schlein. Effetto partito unito”

C’è molta soddisfazione nel Partito Democratico di Ravenna per l’esito del voto delle elezioni europee, ma soprattutto delle elezioni comunali. Le coalizioni a traino Pd hanno vinto in tutti i Comuni della provincia al voto, eccetto Brisighella, dove il risultato è stato deciso da appena 19 voti. In molti Comuni la vittoria è avvenuto persino con un grande margine sugli avversari. Persino in centri, come Conselice, dove il dibattito attorno alle responsabilità legate all’alluvione era stato molto acceso. Per la direzione ravennate è stato importante l’effetto Schlein, che ha portato il Pd a riguadagnare voti su scala nazionale, ma anche la compattezza del partito. La segreteria invece non si è voluta sbilanciare sulle prossime elezioni regionali, che potrebbero riguardare da vicino la stessa Ravenna, con il sindaco Michele de Pascale da più parti indicato come possibile candidato presidente della Regione.