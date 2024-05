Il tifo del Campus è ancora una volta l’arma decisiva dell’Academy. La spinta del pubblico è stata determinante per la vittoria sull’International Imola, arrivata al termine di una gara palpitante, in cui i faentini sono stati ancora una volta lucidi nel finale. Ora l’Academy è attesa dal decisivo scontro diretto di sabato prossimo a Castel San Pietro (ore 20.30) per evitare i play out, match che chiuderà la regular season.

Come è ormai consuetudine, l’Academy parte tirando con basse percentuali, ma nonostante ciò resta in scia ad Imola, arrivando all’intervallo sotto 33-39. Il gap si assottiglia nel terzo quarto grazie ad una ritrovata vena offensiva e alla solita difesa ed infatti la frazione si chiude con Faenza sotto 50-52. Il sorpasso arriva al 32’ poi l’Academy è brava a respingere gli attacchi dell’International, mostrandosi concentrata nel finale. A 1’54 dalla fine, i faentini conducono 65-60 e i restanti cinque punti arrivano tutti dalla lunetta. I liberi decisivi li segnano Bendandi (2) e Ballarin (1) chiudendo i conti negli ultimi 7’’ e respingendo l’ultimo tentativo di rimonta degli ospiti, portatisi sotto 65-67.

Raggisolaris Academy – International Imola 70-65 (10-17; 33-39; 50-52)

FAENZA: Rosetti, Naccari 18, Garavini 9, Caramella 4, Ravaioli 8, Ballarin 12, Ndiaye 3, Bendandi 12, Lanza ne, Santandrea, Merendi 2, Belmonte 2. All.: Pio Ass.: Monteventi – Stefanelli

IMOLA: Roli 5, Sinatra 6, Marcacci, Poloni 6, Troisi 16, Di Antonio 2, Poli 2, Basciani 1, Ricci Lucchi 14, Fiorancini 4, Fini 9, Spagnoli. All.: Serio