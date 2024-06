Ancora pochi giorni e la Raggisolaris Academy parteciperà per la prima volta alle finali nazionali. Il grande onore tocca all’Under 19 Gold, prima squadra nella storia della pallacanestro maschile faentina ad aver raggiunto questo traguardo, che venerdì alle 14 scenderà in campo contro il Basket Frascati nei quarti di finali. I faentini, che si presenteranno da campioni dell’Emilia Romagna, sono attesi da un impegno molto duro, ma del resto tutte le qualificati alla Final Eight sono squadre di grande valore. In caso di vittoria, l’Academy affronterà in semifinale la vincente di Pass Roma – JbStings Curtatone

Questo il programma della Final Eight per il titolo nazionale Under 19 Gold che si disputerà al palasport di Cecina dal 14 al 16 giugno. Tutte le partite saranno trasmesse gratuitamente in diretta streaming su Twitch sul canale Italbasketofficial, canale della Federazione Italiana Pallacanestro

Quarti di finale

Venerdì

Ore 14: Basket Club Frascati – Raggisolaris Academy

Ore 16: Pass Roma – JbStings Curtatone

Ore 18: Stella Azzura Roma – Aba Legnano

Ore 20: Basket College Novara – Calorflex Oderzo

Semifinali

Sabato

Ore 16: Vincente gara 1\Vincente gara 2

Ore 18.30: Vincente gara 3\Vincente gara 4

Finali

Domenica

Ore 16: Finale terzo posto

Ore 18.30: Finale primo posto