La Fenix Energia mostra buoni passi avanti dal lato del gioco nella seconda amichevole stagionale vinta 4-0 (25-21; 25-17; 25-21; 25-12) contro l’InVolley Lugo degli ex Scardovi, Zani e Casadei, formazione che le faentine ritroveranno anche in campionato.

“Rispetto alla prima partita abbiamo mostrato buone trame di gioco – sottolinea coach Angelo Manca – a dimostrazione che stiamo trasformando la preparazione fisica in atletismo e velocità. Le giocatrici hanno iniziato a mostrare un buon gioco collettivo e credo sia un buon punto di partenza per creare la migliore coesione. Ovviamente ho fatto alcuni esperimenti tattici per provare nuovi assetti e tutte sono state pronte e si sono fatte valere. Dobbiamo ancora lavorare sulle battute per renderle più efficaci ed evitare errori banali, ma credo che siamo sulla giusta strada”.



La Fenix Energia ritornerà in campo mercoledì alle 21 al PalaBubani nell’amichevole contro il SoloVolley Imola, neopronossi in C, poi giocherà giovedì 5 ottobre a Forlì con la Libertas (serie C). Infine sabato 7 ospiterà un triangolare dove ci saranno anche Portuali Ravenna e VTB Bologna, entrambe militanti in serie C.

Il tabellino della Fenix: Alberti 7, Goni 5, Bertoni 4, Solaroli 8, Francesconi 1, Gorini 11, Betti 2, Emiliani 5, Baldani3, Cavallari 5, Seganti (L1), Zoli (L2), Guardigli 1, Maines 5. All.: Manca

Note. Punti in battuta: 10; Errrori in battuta 11; muri 5.