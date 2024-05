Legacoop Emilia-Romagna parteciperà a “Facciamo presto che è tardi”, un incontro promosso insieme a Legacoop Romagna e Legacoop Nazionale per fare il punto sulla ricostruzione.

“In questi mesi, con spirito di collaborazione, abbiamo dialogato con la struttura commissariale per rendere più lineari gli interventi verso famiglie e imprese ma ribadiamo che il nostro impegno e la nostra attenzione rimarranno alti fino a quando i danni subiti non saranno rimborsati al 100% – dichiara Daniele Montroni, presidente di Legacoop Emilia-Romagna – Il settore agricolo è quello che ha subito grossi danni e perdite e quelle imprese, ad un anno di distanza, non hanno ancora avuto i rimborsi promessi: tra le imprese più colpite ci sono le Cooperative Agricole Braccianti (CAB), che hanno fatto allagare i propri terreni per tutelare il bene il pubblico. Ci tengo a sottolineare che il movimento cooperativo ha contribuito alla ripresa con una grande azione di solidarietà, che ha permesso di raccogliere quasi sei milioni di euro, risorse che sono state fondamentali per il ripristino di situazioni critiche sia in ambito economico che sociale. Questa tragica esperienza ha dimostrato che c’è stata una positiva capacità di risposta, ad esempio nel primo soccorso, e un coordinamento tra le diverse strutture di soccorso e i territori colpiti, che ha permesso di tutelare e gestire situazioni molto complesse. Tuttavia – aggiunge Montroni – superata l’emergenza, la fase di ricostruzione è gestita da una struttura commissariale che necessariamente deve operare con modalità che troppo spesso richiedono l’attivazione di procedure ordinarie e i risultati, purtroppo, si vedono: ad un anno dall’evento siamo ancora in attesa dei rimborsi. C’è bisogno di dare la stessa capacità di risposta della fase di emergenza, standardizzando procedure per velocizzare la ricostruzione“.

“Facciamo presto che è tardi”, a cui parteciperanno esponenti della cooperazione e delle istituzioni locali, si terrà il 3 maggio, dalle ore 9, ai magazzini Copura di via Zangheri 9, a Ravenna.