Il variegato mondo dell’Orienteering, sport recente ma ben strutturato, si compone di molteplici specialità e offre la possibilità di confrontarsi in numerose competizioni a vari livelli e per ogni età.

Ultima ghiotta occasione per i rappresentanti manfredi della Carchidio Strocchi, i Campionati Italiani Middle a Valeriano, frazione di Pinzano al Tagliamento (PN). Il terreno di gara, molto tecnico, era disegnato all’interno di un bosco di trecento ettari, principalmente a latifoglie, intervallato da valloni più o meno profondi e ripidi. La corsa-orientamento, aperta agli stranieri, ha visto Daniele Jabr conquistare la terza posizione assoluta, seconda in ambito nazionale fra gli M45, confermando così il titolo di vice campione acquisito lo scorso anno a Entracque (CN).

Podio sfiorato da Mattia Rontini col quarto posto per pochi secondi nella categoria MB. Nono in classifica e ottavo degli Italiani, Mauro Bussi fra gli M40. Piazzamenti di rilievo, infine, per Davide e Anita Jabr. In ambito organizzativo la Società faentina strettamente legata al mondo della scuola, si è distinta nell’organizzazione delle fasi distrettuali e provinciali, allargate a Forlì Cesena con classifica a parte, dei Campionati Studenteschi, rispettivamente a Faenza e Riolo Terme. A rappresentare la provincia di Ravenna nella fase regionale di Orienteering a Cesenatico (FC) saranno:

Cadetti: Luca Tabanelli; Matteo Leone Geri; Michele Rossi (IC Matteucci Faenza)

Cadette: Giorgia Tosi; Beatrice Galeotti; Matilde Diversi (IC Europa Faenza)

Allievi: Enea Bucci; Tiberio Tura; Manuel Venturelli (Liceo Torricelli-Ballardini Faenza)

Allieve: Anna Ricci; Giada Babini; Emilia Jeanne Brouillaud (Liceo Torricelli-Ballardini Faenza).

Purtroppo non accederanno le categorie Ragazzi e Ragazze, vinte da: Andrea Vignoli (IC San Rocco Bendandi di Faenza) e Flavia Maiolani (IC Carchidio-Strocchi di Faenza)