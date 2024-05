Una giornata di orgoglio, di rilancio, di ripartenza, di sport e socialità per tutto il territorio. Domenica 5 maggio la piazza del Pavaglione, e tante strade del centro e della periferia, si accenderanno dei suoni e dell’allegria di LUGORUN.

Il Comitato territoriale Uisp Ravenna-Lugo torna a proporre anche nel 2024 un evento che ha come obiettivo primario quello di coinvolgere appassionati di podismo e walking, ma anche, in maniera più ampia, promuovere l’attività motoria e contrastare la sedentarietà attraverso una manifestazione in grado di coinvolgere tutte le fasce della popolazione e persone di ogni età.

A pochi giorni dal via l’attesa è altissima per quello che in poco tempo è diventato evento di riferimento grazie non solo all’impegno della Uisp e delle sue società affiliate, ma anche al fondamentale apporto dell’Asd Liferunner, coinvolta in prima linea con tutto il suo staff, e al supporto dell’Amministrazione comunale lughese, oltre che della Contesa Estense e di tantissime altre realtà del terzo settore di tutta l’area.

Lo scorso anno LugoRun si corse a pochi giorni dall’alluvione che ad inizio maggio aveva colpito in particolare il territorio di Bagnacavallo e questo permise di raccogliere fondi in favore della popolazione travolta dall’acqua. Nessuno immaginava allora che solamente dieci giorni dopo tutta la Romagna sarebbe stata messa in ginocchio dalla più grande alluvione mai registrata. Dove il 7 maggio partì l’edizione 2023, il piazzale del Pavaglione, il 18 maggio l’acqua sommerse ogni cosa e gran parte della città. Anche per questo l’edizione 2024 di LugoRun rappresenterà l’ennesima dimostrazione di ripartenza di un territorio intero. Dove il 18 maggio 2023 c’era l’acqua, il 5 maggio 2024 partirà un evento mai così partecipato e colorato.

LUGO RUN21K, CAMPIONATO NAZIONALE UISP DI MEZZA MARATONA, GIÁ SOLD OUT

Alle ore 9.00 l’attesissimo via alla LUGORUN21K, la Mezza Maratona agonistica che quest’anno sarà valida anche per l’assegnazione dei titoli del Campionato NAZIONALE UISP 2024, sia in campo maschile che in quello femminile.

Una gara che parte con grandi prospettive, a dimostrarlo c’è anche il SOLD OUT registrato proprio negli ultimi minuti, e si preannuncia di alto livello, con le iscrizioni che hanno già superato i record delle precedenti edizioni. Prima del via risuoneranno dunque le note dell’Inno di Mameli, suonato per l’occasione dagli allievi e dai maestri della Scuola Malerbi di Lugo e nella mattinata sarà studiato anche un momento di approfondimento su Giuseppe Compagnoni, nato a Lugo nel 1754 e considerato padre del Tricolore.

Il vincitore assoluto della prova sui 21Km si aggiudicherà inoltre il 12esimo Memorial Adriano Guerrini, dedicato al sindaco di Lugo dal 1965 al 1976, trofeo anche quest’anno assemblato a mano in mosaico dal laboratorio Annafietta.

LUGORUN9K, LA LUDICO MOTORIA PER TUTTI

Pochi minuti dopo la partenza della gara competitiva, il via della LUGORUN9K, la ludico motoria per tutti coloro che vorranno camminare o correre per le strade di Lugo su un percorso totale di poco meno di 9 km, senza classifica o cronometraggio. Un evento dentro l’evento che negli ultimi anni si è rivelato la vera festa in movimento della città, adatta a tutti, basata sulla forza aggregativa dello sport e sul piacere di condividere momenti collettivi insieme a tanti amici e amiche.

LUGORUN6K KIDS PROGETTO SCUOLE

Subito dopo la partenza della ludico motoria, a seguire, laLUGORUN6K Kids Progetto Scuole. Un’iniziativa nata lo scorso anno grazie al sostegno di Liferunner per sostenere gli istituti scolastici del territorio e, al contempo, stimolare sempre più sani stili di vita attraverso l’attività motoria collettiva. Il progetto prevede la partecipazione degli alunni delle scuole Primarie (elementari) e delle scuole Secondarie di Primo Grado (medie), a un percorso di 6 km nel centro della città appositamente pensato per loro e che potranno affrontare accompagnati dai genitori e dagli insegnanti o dirigenti scolastici. In base alla percentuale di partecipazione all’evento, tarato sulla grandezza della scuola in modo da non favorire nessun plesso, l’istituto potrà essere fornito gratuitamente di materiale didattico.

IL PERCORSO

Il percorso della LUGORUN21Kprevede ancora l’arrivo e la partenza nell’affascinante palcoscenico del Pavaglione di Lugo e dopo essere sfilati tra Rocca Estense e monumento a Francesco Baracca, tutti gli iscritti si dirigeranno in direzione Lugo Est.

Dalla zona sportiva di Lugo i runner, percorrendo viale Europa e transitando davanti al Circolo Tennis intitolato proprio ad Adriano Guerrini, si muoveranno verso il parco del Loto in direzione nord e attraverseranno l’area verde. Da via Canale Inferiore Destra il gruppo percorrerà le strade di Lugo Ovest passando per il Parco delle Lavandaie e costeggiando il Canale dei Mulini. Il percorso oltrepasserà poi il Canale Emiliano Romagnolo per arrivare, novità assoluta dell’edizione 2024, all’Aeroporto F. Baracca di Villa San Martino. I runner transiteranno nella zona degli hangar e passeranno a pochi metri dalla pista di atterraggio prima di iniziare il rientro verso il centro di Lugo. Un secondo passaggio dall’antico Ponte delle Lavandaie sarà preludio del transito su via Cento e infine su corso Garibaldi, prima dell’arrivo.

La LUGORUN9K e la LUGORUN6K KIDS transiteranno su una parte dello stesso percorso della competitiva, rientrando anticipatamente verso il centro per l’arrivo fissato sempre al Pavaglione.

LA MEDAGLIA

Ancora una volta il principale simbolo della manifestazione sarà la medaglia realizzata per l’evento e riservata ai primi 500 iscritti della gara sui 21Km. Una medaglia che quest’anno porta il nome di “La Fortezza della vittoria” con una splendida riproduzione della Rocca Estense. Edificio simbolo della città, non solo come sede dell’Amministrazione comunale addirittura dal 1847, ma anche per la storia che l’accompagna. La fortificazione risale infatti al medioevo e l’aspetto attuale alla fine del 1500, anche se nel corso del tempo sono state molte le modifiche, culminate nella realizzazione del Giardino Pensile nel XVIII secolo. Nella medaglia è chiaramente visibile la torre principale e la rampa di ingresso all’edificio, icona per la città anche a centinaia d’anni di distanza.

LA T-SHIRT E TANTI SERVIZI

Come detto, per i primi 500 iscritti della gara competitiva la quota di partecipazione comprende la medaglia, ma anche la t-shirt tecnica dell’evento realizzata da Runnek, azienda specializzata del settore running. Una maglietta che riporterà anch’essa, oltre al logo della manifestazione e a quelli dei principali sponsor, lo stesso disegno della Rocca Estense proposto nella medaglia.

Tra i servizi anche quello Pacer. Previsti anche ristori lungo il percorso e in zona Pavaglione, oltre alla musica e all’animazione per una bella festa della città.

ISCRIZIONI

Se le adesioni online alla gara LUGORUN21K si sono chiuse da poche ore e con il SOLD OUT a 500 iscritti e quelle di LUGORUN6K saranno gestite direttamente dagli istituti scolastici, le iscrizioni della LUGORUN9K ludico motoria si effettueranno a ridosso della manifestazione e in presenza per facilitare la partecipazione.

Un gazebo iscrizioni sarà allestito in Largo della Repubblica, nelle adiacenze del Pavaglione, e consentirà, oltre alla consegna di pettorali e t-shirt della 21K, anche le iscrizioni sul posto per la 9K sabato 4 maggio dalle ore 14 alle 19 e domenica 5 dalle ore 7. Fino al 02 Maggio iscrizioni, sempre e solo per la 9K, alla sede di Lugo del Comitato Uisp Ravenna-Lugo in Piazzale Veterani dello Sport area tribune stadio comunale.