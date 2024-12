Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 5 dicembre presso il Teatro Alighieri, a Ravenna, la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” conferite ai soccorritori delle alluvioni che hanno colpito il nostro territorio.

Il prefetto Castrese De Rosa ha premiato, fra gli altri, il bagnacavallese Oriano Ballardini, coordinatore del Gruppo comunale di Protezione Civile, per il suo instancabile servizio generosamente prestato tanto nel maggio 2023 quanto nel settembre 2024. Era presente la vicesindaca del Comune di Bagnacavallo Caterina Corzani.

Oriano Ballardini, oltre a essere coordinatore del gruppo comunale, si occupa della gestione della Base Orione, centro operativo della Protezione Civile della Bassa Romagna, e delle attrezzature in dotazione. Durante le emergenze ha inoltre coordinato i tanti volontari che si sono occupati dello smistamento dei pasti e dell’insacchettamento della sabbia. Nei momenti non di emergenza, Ballardini si occupa anche delle attività di sensibilizzazione, in particolare con le scuole e in occasione della Festa di San Michele.

«A Oriano Ballardini va la gratitudine di tutta la nostra comunità – commenta la vicesindaca Caterina Corzani. – Lo conosciamo e apprezziamo per la sua presenza costante e discreta, la sua generosa disponibilità in ogni circostanza, la sua attenzione verso i bisogni delle persone in difficoltà, la sua competenza in un campo così delicato come quello della gestione delle emergenze. Sono davvero tantissime le persone che ci hanno aiutato in occasione delle due alluvioni che hanno colpito il nostro territorio e a tutte e tutti andrà sempre la nostra gratitudine, ma siamo certi di non fare torto a nessuno dicendo che senza Oriano niente di quello che è stato fatto sarebbe stato possibile.»