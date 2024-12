Tariffa puntuale. Mambelli (Confcommercio): “Le amministrazioni locali non facciano le corse”

Non accelerare i tempi per introdurre la tariffazione puntuale nella raccolta rifiuti. È la richiesta di Confcommercio. Nel 2025 la tariffa puntuale sostituirà la Tari a Ravenna e Cervia. Nel 2026 in tutto il resto della provincia. Soprattutto per il capoluogo bizantino, Confcommercio chiede di non velocizzare il passaggio, essendo ancora gli utenti, privati cittadini e attività commerciali, non ancora abituati pienamente alle nuove modalità di raccolta differenziata dei rifiuti.