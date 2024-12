«Complimenti e buon lavoro al nuovo Presidente delle Province d’Italia Pasquale Gandolfi, che da oggi assume un ruolo di grande prestigio e di altrettanta responsabilità, poiché chiamato a guidare le Province verso una transizione che ne consenta il pieno rilancio».

E’ quanto sostiene Giorgio Zanni, Presidente di UPI Emilia-Romagna e Presidente della Provincia di Reggio Emilia, in occasione della 35ma Assemblea Congressuale dell’Unione delle Province d’Italia, che si è svolta a Roma e che ha eletto Pasquale Giovanni Gandolfi nuovo Presidente chiamato a succedere a Michele de Pascale, da poco eletto Presidente della Regione Emilia-Romagna.

Gandolfi è l’attuale presidente della Provincia di Bergamo e sindaco di Treviolo.

In particolare, Zanni sottolinea come «da questi due giorni di lavoro mi aspetto che si esca con un quadro delineato e chiaro sul presente e sul futuro di questo ente, che, da un lato, viene “caricato” di responsabilità e funzioni, ma, dall’altro, attende ancora da troppo tempo una vera e autentica riforma. Occorre una struttura forte e legittimata, per poter offrire un servizio all’altezza delle aspettative dei cittadini e del territorio che amministriamo e in grado di affrontare le tante sfide che abbiamo di fronte».

Durante la due giorni di assemblea si sono alternati incontri e confronti tra i Presidenti delle Province, i Sindaci e i Consiglieri di tutta Italia e i rappresentanti di Governo, Parlamento, forze economiche e sociali.

Il 10 dicembre si è inaugurata l’assemblea, con la cerimonia di apertura alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, cui sono seguiti gli interventi delle autorità locali e la relazione del Presidente UPI uscente Michele de Pascale.

Nel pomeriggio, poi, si sono svolti i lavori congressuali con l’elezione del nuovo Presidente UPI.

La seconda giornata, nella mattina dell’11 dicembre, è stata dedicata al confronto con Governo e Parlamento sulle sfide che attendono le Province e il Paese, dalla definizione della nuova Provincia all’attuazione del PNRR, dalla messa in sicurezza del territorio, alla modernizzazione della PA, alle politiche di sviluppo equo, sostenibile e strutturato. UPI Emilia-Romagna era presente con 20 delegati, tra Presidenti e Consiglieri, oltre al Presidente Giorgio Zanni e alla Direttrice Luana Plessi.

