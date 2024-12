Dopo una vita dedicata al genere “giallo” come lettore, autore e direttore di festival (GialloLuna NeroNotte), il ravennate Nevio Galeati dà vita a una raccolta di racconti che è difficile definire e incasellare, portando i lettori in un mondo che è allo stesso tempo concreto e fantastico, cinico e sognante, e nonostante tutto pieno di speranza.

“Verso il blu”, pubblicato da Clown Bianco, è una lettura per molti aspetti sorprendente dove i confini si fanno sfumati e i protagonisti si trovano a vivere situazioni che mescolano istanti quotidiani a tocchi e pennellate di magico.

È la storia di tanti personaggi, un ragazzo buono e timido, un bambino con un occhio speciale, un viaggiatore cieco, una donna decisa a dare una svolta alla sua vita.

Tutti naviganti che sognano di tornare a casa e persone per cui le storie scritte nei libri sono ben più che inchiostro su carta.

Nevio Galeati è giornalista (ha lavorato per L’Unità, Repubblica e Il Resto del Carlino) e direttore artistico del Festival GialloLuna NeroNotte, dedicato alla letteratura di genere. Come autore ha pubblicato tra gli altri “Improvvisazioni per chitarra e batteria”, “Delitti (im)perfetti” (scritto a quattro mani con Carlo Raggi). Sempre con Clown Bianco nel 2019 ha pubblicato “Fragili omicidi per un commissario”.

Appuntamento alla Bottega Bertaccini sabato 14 dicembre alle ore 17.30.

Dialoga con l’Autore Vania Rivalta.