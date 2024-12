Via libera per il cold ironing: nuovo passo in avanti per un porto più sostenibile. Dopo il via libera della commissione, il consiglio comunale ha approvato il progetto di elettrificazione della banchina del Terminal Crociere di Porto Corsini per permettere alle grandi navi che raggiungono Ravenna di spegnere i motori e mantenere comunque attivi i servizi per i passeggeri a bordo.