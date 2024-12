Proseguono i lavori di messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Glorie con importanti opere di rifacimento delle fognature nella Traversa delle Sabbione, in viale II Giugno e aree limitrofe.

L’intervento, il cui costo è di 700mila euro completamente finanziati con fondi ministeriali, consentirà di migliorare sensibilmente lo smaltimento delle acque meteoriche e ridurre il rischio di allagamenti in caso di precipitazioni intense. Le principali opere consistono nell’aumento dei diametri delle tubazioni della rete fognaria e nella risoluzione della criticità dovuta alla presenza di un tratto di fognatura in contropendenza che non permette a oggi un corretto deflusso delle acque.

Tali lavori fanno seguito a un primo intervento di rifacimento della fognatura bianca in altre zone della frazione, eseguito da Hera nel corso del 2022.

«Continua in questo modo il percorso di risoluzione delle criticità presenti nel territorio – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli – riguardanti l’adeguamento della rete fognaria alle nuove condizioni climatiche. Dopo aver messo in sicurezza la parte sud est di Bagnacavallo grazie alla realizzazione della vasca di laminazione del Redino è ora il turno della frazione di Glorie. Con questo intervento infatti è nostro obiettivo andare a migliorare l’efficienza della rete scolante della frazione. Parallelamente sta proseguendo lo studio delle opere da realizzare per intervenire in altre aree del territorio comunale, oggetto di frequenti allagamenti.»