Selfie, foto e video: anche quest’anno il gioco di luci che decora l’albero conquista i faentini

Fotografato da moltissimi faentini e dai visitatori della città, il gioco di luci e musiche che decora l’albero di Natale di Faenza anche quest’anno ha conquistato il giudizio della “piazza”. Realizzata dal gruppo di Christmas Dancing Lights, l’animazione ha avuto una doppia inaugurazione visti i tantissimi apprezzamenti ricevuti, ma rappresenta in realtà la punta dell’iceberg delle varie iniziative ideate dal collettivo per la città in occasione del periodo natalizio. Domenica ha inaugurato la caccia al tesoro Christmas Bor-Go, il 24 tornerà a riaprire il presepe meccanico di San Francesco. Sotto l’albero, continuamente, meteo permettendo, sono tanti gli appuntamenti che si susseguono, resi possibili grazie anche al sostegno di diverse aziende