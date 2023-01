Sono stati identificati i tre ragazzi ripresi dalle telecamere dello stabilimento balneare Rivaverde di Punta Marina mentre si divertivano a spaccare tavoli, sedie e arredi.

Si tratta di due 12enni e un 15enne, che assieme ai genitori si sono presentati in caserma dai Carabinieri.

Il video è stato postato direttamente sui social network dal titolare dello stabilimento, che poi ha sporto denuncia alle forze dell’ordine.

Nel minuto di video caricato, si vedono i ragazzi divertirsi a rompere gli oggetti di plastica e legno riposti sotto il porticato. Dall’audio si distinguono chiaramente le risate e le voci.

Poi le bestemmie quando si accorgono che la zona che hanno scelto per disseminare danni in libertà è in realtà sorvegliata da una telecamera.

In pochi secondi i tre scappano. Nonostante i cappucci indossati, almeno due dei vandali sono stati ripresi in volto dall’occhio elettronico. Questo ha aiutato i carabinieri a identificarli. I tre ragazzi rispondono di danneggiamento aggravato e saranno le loro famiglie a risarcire i danni allo stabilimento, come riferisce il Resto del Carlino in edicola oggi.