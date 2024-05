Incontro dedicato alla natura, agli habitat costieri, all’avifauna ed in particolare al fratino, un uccello limicolo sempre più a rischio estinzione che vive e nidifica sulle coste, presente anche in Emilia-Romagna.

Se ne parlerà domenica 5 maggio, dalle ore 15.30 alle 17.30, presso il bellissimo Mulino Scodellino, un manufatto quattrocentesco di “archeologia industriale” tra i più antichi d’Italia, splendidamente conservato in ogni minimo dettaglio, recuperato e tuttora funzionante. Il Mulino si trova immerso nella natura e nei campi del “castrum” romano di Castel Bolognese.

Il naturalista ravennate Giorgio Lazzari ci parlerà delle coste ravennati, dei loro habitat, della flora e della fauna che, grazie alla presenza della prima foce del Delta del Po, persistono ancora nei secoli ed hanno pochi eguali in tutta Italia. Per la sua posizione, tra l’altro, il Mulino rappresenta un punto di raccordo tra il Parco della Vena dei Gessi, la vallata del Senio ed il Parco del Delta del Po.

L’ornitologo Mattia Bacci, dell’Associazione Ornitologi dell’Emilia-Romagna (AsOER) toccherà più nello specifico il tema dell’avifauna della nostra Regione, per poi raccontarci del fratino, un tesoro di biodiversità delle nostre spiagge spesso sconosciuto. La specie, infatti, nidifica in riva al mare e nelle lagune interne ed è presa a simbolo delle coste dove si cerca di coniugare il turismo alla tutela della natura. Il fratino è protetto dalle Direttive Europee ed è a possibile rischio estinzione: solo grazie alla nostra attenzione e consapevolezza potremo forse invertire una tendenza che sembra invece segnata. Conducono l’incontro i volontari della Rete di Associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese”, i quali, con il supporto scientifico di AsOER, dal 2020 cercano di fare informazione direttamente sulle spiagge, tramite presidi e costante raccordo con gli operatori balneari e gli Enti pubblici direttamente coinvolti, al fine di poter tutelare sia la specie durante la difficilissima fase della nidificazione che le attività balneari che si svolgono in contemporanea.

Conclude l’incontro un quiz a squadre con premiazione dedicato a tutti gli ospiti, compresi i più piccoli, per i quali sarà previsto un piccolo omaggio.

Il Mulino, che ringraziamo per averci contattato e per l’ospitalità, si trova a Castel Bolognese, in via Canale 7. Per chi giunge in auto, è necessario parcheggiare presso la Chiesa di Casalecchio (di Ravenna), in via Lughese 2835, a queste coordinate https://maps.app.goo.gl/yuczWoCnAqDVXsgJ6 e poi percorrere a piedi circa 300 metri per arrivare al Mulino, a queste cooordinate https://maps.app.goo.gl/kAuwBr5YeGwiAdVp6.

Per esigenze particolari, persone con mobilità ridotta ed informazioni, chiamare il 3349470326 oppure scrivere a fratinoravenna@gmail.com. L’incontro è gratuito e non è necessaria la prenotazione.”

Rete di associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese”