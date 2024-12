ADVS Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell’ospedale, in collaborazione con l’Associazione DonatoriNati – Polizia di Stato, presentano un evento unico e spettacolare.

Per la prima volta a Ravenna, sabato 14 dicembre alle ore 15:00 in Piazza San Francesco, i super eroi acrobatici si esibiranno in una performance mai vista prima. Spiderman, Flash, Hulk, Superman e i più amati beniamini di tutti, raggiungeranno la vetta del campanile della Basilica di San Francesco e da qui si caleranno in una discesa mozzafiato.

Una volta a terra saranno a disposizione di tutti, per scattare foto e selfie.

Per tutto il pomeriggio sarà presente anche una esposizione di mezzi e personale della Polizia di Stato, che per l’occasione porterà anche il Camper Azzurro.

Inoltre come sempre al Villaggio di Natale di ADVS, ci saranno dolci, vin brulè, thè caldo, zucchero filato e cioccolata calda.

L’iniziativa è realizzata per sensibilizzare alla donazione di sangue e plasma, importanti salvavita indispensabili in tutte le fasce di età, dai più grandi ai più piccoli.

Il gruppo dei Super Eroi Acrobatici è una organizzazione di volontariato, che normalmente opera nei reparti di pediatria degli ospedali per regalare un sorriso ai piccoli pazienti, seguendo il motto “Ovunque c’è un bambino che lotta, c’è un supereroe che combatte per la vita!”. Per questo Natale, hanno deciso di regalare la loro performance a tutta la città di Ravenna.

L’Associazione DonatoriNati – Polizia di Stato si occupa invece di promuovere la donazione di sangue a 360°, ma in particolare fra tutti gli appartenenti al Ministero dell’Interno.

Si ringraziano per la collaborazione l’Arci Diocesi di Ravenna-Cervia e la Questura di Ravenna.