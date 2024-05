La storia di Farmacie Ravenna inizia nel 1970, quando una delibera del consiglio comunale di Ravenna sancisce la creazione della “Azienda Speciale Farmacie Comunali Ravenna”. Con il tempo le sedi sono diventate numerose, con un’estensione capillare sul territorio. Oggi il numero delle farmacie è arrivato a 17 e l’azienda è una SRL e non più una Azienda Speciale come alla nascita. Inoltre, l’azienda è ancora in continua espansione, infatti l’ultima sede (Farmacia Comunale n°11 di Casemurate) è stata inaugurata ad aprile 2024.

Oltre alle sedi fisiche, c’è un’altra sede che ha permesso a Farmacie Ravenna di estendere i suoi confini a tutto il territorio nazionale: la farmacia online. Questa rappresenta l’esempio di come un’azienda solida sul territorio può espandersi grazie allo shop online.

Farmacia online: la nuova frontiera delle farmacie

Le farmacie online sono diventate una componente sempre più importante del sistema sanitario, offrendo ai consumatori una modalità conveniente e spesso economica per accedere ai prodotti necessari.

Lo shop online ha fatto emergere un grande punto di forza delle farmacie: la varietà e la vastità del catalogo. Su www.farmacieravenna.com si possono trovare farmaci da banco, cosmetici, integratori, alimenti, omeopatici, fitoterapici, articoli sanitari, prodotti per mamma e bimbo, prodotti per animali e altro ancora. Questo fa sì che l’utente possa trovare tanti tipi di prodotti in un unico portale, risparmiando tempo e spese per la spedizione.

Il vantaggio è ancora più grande se si pensa che alcuni di questi prodotti sono esclusivi, potendo essere venduti solo dalle farmacie autorizzate. Infatti, per vendere questi prodotti lo shop deve avere il logo ministeriale che indica che si tratta di una farmacia autorizzata alla vendita online di farmaci da banco e medicinali veterinari. Su farmacieravenna.com potete notare i due loghi (uno in verde e uno in blu) nella parte bassa del sito.

Inoltre, la farmacia online permette l’accesso ai prodotti anche a persone che vivono in aree poco servite o hanno difficoltà a muoversi e recarsi in farmacia. Questo è particolarmente importante per farmaci e prodotti di prima necessità, ed è un aspetto che può migliorare la vita di molte persone.

Un altro vantaggio significativo è la discrezione. Per condizioni stigmatizzate o imbarazzanti, ordinare online permette agli utenti di ricevere i trattamenti necessari senza il disagio di una discussione faccia a faccia.

FarmacieRavenna.com: affidabilità e sicurezza

La Farmacia Online di Farmacie Ravenna è arrivata tra le prime in Italia per diversi motivi. Eccone alcuni:

Numerosi sconti , promozioni e omaggi , a cui si aggiungono iniziative come il cashback e i punti fedeltà ;

, e , a cui si aggiungono iniziative come il e i ; Ampio catalogo con tantissimi prodotti disponibili;

con tantissimi prodotti disponibili; Un servizio clienti molto disponibile, sia tramite mail che tramite telefono;

molto disponibile, sia tramite mail che tramite telefono; Pagine dei prodotti ricche di informazioni che permettono di avere tutti i dettagli necessari;

che permettono di avere tutti i dettagli necessari; Spedizioni veloci e gratuite (raggiungendo la soglia di spesa) in tutta Italia;

e (raggiungendo la soglia di spesa) in tutta Italia; Pagamenti comodi e sicuri , con diverse modalità (Paypal, carta di credito, Postepay, pagamento alla consegna, ecc…);

, con diverse modalità (Paypal, carta di credito, Postepay, pagamento alla consegna, ecc…); Possibilità di pagare a rate ;

; Rispetto per l’ambiente, soprattutto con imballaggi green con materiali riciclati e riciclabili.

Altro aspetto da non sottovalutare è la comunicazione: Farmacie Ravenna è sempre in contatto con il pubblico tramite canali come social, newsletter e blog.

Insomma, Farmacie Ravenna spicca per la sua eccellenza. Questo è un vanto per il territorio e un bene anche per il tessuto socio-economico, dati i tanti servizi offerti e i tanti posti di lavoro che vengono creati.