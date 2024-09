Si è conclusa la nuova impresa del cervese Andrea ‘Pelo’ di Giorgio, plurironman e amante del mare. In 100 hanno nuotato al suo fianco, uniti nella battaglia per la pulizia del mare di “Across1000”, progetto destinato a lasciare un segno tangibile sulla salute del nostro pianeta blu. Quest’anno Andrea dopo le due super imprese Pola-Cervia a nuoto (2021) e Cervia- Venezia-Cervia (2022), ha pensato di coinvolgere tutti in una nuotata “collettiva” lungo la costa del Cerviamare, un percorso delimitato da tre boe, lungo il quale Pelo ha percorso 173km a nuoto in 8 giorni, mentre sono stati 703 i km complessivi percorsi dai tanti amanti del mare che hanno voluto affiancarlo in questa impresa. Con questa iniziativa (che non si concluderà qui!) Andrea non ha solo dimostrato la sua determinazione e resistenza, ma ha sensibilizzato l’opinione pubblica sull’importanza della salvaguardia dell’ambiente marino, infatti per ogni Km percorso 3 euro sono stati donati a “Sea Shepherd” per supportare la campagna “Ghostnet”, per la pulizia del mare dalle reti da pesca. Una edizione zero di “Across Me per tutti” di grande successo, che ha entusiasmato tante persone che hanno seguito l’impresa giorno dopo giorno.