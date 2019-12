L’appuntamento organizzato da Cuore e Territorio con il sostegno di Ravenna24ore.it

Sabato 14 dicembre bullismo e cyberbullismo saranno al centro di un incontro aperto a ragazzi e adulti presso l’Istituto Comprensivo Paritario della Scuola Tavelli, a Ravenna, in via A. Baccarini, 100. L’appuntamento, che si terrà dalle 9.30 alle 12.30 sarà l’occasione per affrontare, insieme ad un pool di esperti – e quindi con un approccio interdisciplinare – questi due temi di grande attualità, particolarmente sentiti da studenti, famiglie e mondo della scuola.

L’evento, organizzato da Cuore e Territorio, è realizzato con il sostegno di Ravenna24ore.it .

Dopo i saluti e l’introduzione della professoressa Federica Plazzi, l’incontro si aprirà con due cortometraggi del regista Gerardo Lamattina, che interverrà, nel corso dell’appuntamento, sul tema “Cinema, come strumento per vincere il bullismo”. A seguire, il saluto del presidente dell’associazione “Cuore e territorio” Giovanni Morgese, che introdurrà i relatori: il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna Cristina D’Aniello (la legislazione su bullismo e cybebullismo), la psicoterapeuta Francesca Siboni (sexting), l’editore di Ravenna24ore.it Carlo Serafini (fake news).

I relatori saranno a disposizione per rispondere alle domande del pubblico.