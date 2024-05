In Romagna, una terra fatta su misura per la bici e in cui tanti pedalano fin dai primi anni di vita, la bicicletta è stata ed è anche scuola di vita, di approfondimento e di divertimento, di socialità e di stile di comportamento nei confronti degli altri, ciclisti o no. Questi raduni ci ricordano vibranti emozioni e momenti di grande solidarietà, perciò, anche quest’anno i ciclisti del’ U.S. ACLI S.STEFANO RAVENNA APS organizzano un raduno alla scoperta di una regione d’Italia: questa volta, la pedalata tocca le strade del Molise.

Il ciclismo dell’U.S. ACLI S.STEFANO Ravenna, oltre ad essere una “commovente fatica” è anche svago, turismo, amicizia, solidarietà, ma anche pellegrinaggio verso luoghi di Fede.

Il tour in bici, che avrà luogo dal 6 al 10 maggio, partendo da Ortona con l’attraversamento e la visita di luoghi caratteristici e storici: (la VIA VERDE, COSTA DEI TRABOCCHI) Vasto, San Salvo, Petacciato, poi si proseguirà nei giorni successivi fra i caratteristici paesaggi del molise: Mafalda, -S.Felice del Molise, Trivento, Bagnoli del Trigno, Agnone, Capracotta, Isernia, Castelpetroso. Bojano, Campobasso, Larino, Ururi, S. Martino in Pensillis, Campomarino, Termoli, Montenero di Bisaccia ed altri tantissimi piccoli comuni di origine Albanese- Croati per poi far rientro a Petacciato base logistica del gruppo ciclistico.

Il responsabile Walter Raspa, nel presentare l’iniziativa, ha ricordato come il gruppo ciclistico US Acli dalla sua fondazione ha percorso migliaia di Km. In Italia ed all’estero, ricordando le più importanti:

1991: S. STEFANO – PETACCIATO – CB-Km.400-1992:

1999: S. STEFANO – CITTA’ DEL VATICANO – ROMA .km.400

2004: S. STEFANO-LOURDES (Francia) Km 1350

2005: LE TRE CIME DI LAVAREDO-Km200,

2009: Raduno nelle Marche – MONTE NERONE – SANTUARIO MONTEAVELANA (Pesaro)km.300

2014 GIRO DELLA SARDEGNA Km.1.200.

2015 PELLEGRINAGGIO:SANTIAGO DE COMPOSTELA(SPAGNA)Km.980.