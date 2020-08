Buon test per la Conad Olimpia Teodora, impegnata ieri, sabato 23 agosto, a Sassuolo in un allenamento congiunto. Al di là del punteggio, che ha visto le ragazze ravennati uscire sconfitte in tre dei quattro set disputati, la squadra di Coach Simone Bendandi, che ha fatto ruotare 12 giocatrici (Torcolacci tenuta a riposo per un affaticamento), torna a casa con tante indicazioni e spunti per il lavoro delle prossime settimane.

A preoccupare sono però le condizioni di Laura Grigolo, che ha lasciato il campo a metà primo set a causa di un brutto infortunio al ginocchio destro. La gravità dell’incidente verrà valutata dallo staff medico domani, quando l’atleta si sottoporrà agli esami strumentali presso il poliambulatorio Ravenna33.

Green Warriors Sassuolo – Conad Olimpia Teodora Ravenna 3-1 (25-18 , 26-24 , 25-21 21-23)

Quarto set ai 15

Ravenna: Morello 1, Poggi, Piva 11, Bernabè 4, Assirelli 7, Monaco 3, Guidi 14, Guasti 4, Kavalenka 13, Grigolo 2, Rocchi (L), Giovanna (L). All.: Simone Bendandi.