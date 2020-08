Casola Valsenio incendio di grandi dimensioni nel bosco, i vigili del Fuoco al lavoro per contenere l’incendio

Casola Valsenio incendio di grandi dimensioni nel bosco nei pressi di via Chiesuola, i vigili del Fuoco sono al lavoro dalle 17.00 per contenere l’incendio. Intervenuti i vigili del Fuoco dal comando di Ravenna con molte squadre e dal comando di Bologna con mezzi antincendio boschivi e autobotti. Intervenuto anche l’elicottero del reparto volo vigili del fuoco. Attualmente i vigili del Fuoco sono al lavoro e per tutta la notte per contenere il fronte dell’incendio. Presente sul posto il Funzionario dei vigili del Fuoco di Ravenna che coordina i lanci dall’elicottero per estinguere l’incendio.