Si ferma la corsa dell’Under 19 del Faenza Calcio di Nicola Cavina che viene sconfitta 1-0 a Piacenza nella semifinale della fase regionale dal San Lazzaro Farnesiana.

E’ stata una partita equilibrata, che i padroni di casa hanno sbloccato su calcio di rigore. Il Faenza avrebbe avuto la possibilità di pareggiare grazie a una massima punizione concessa a cinque minuti dalla fine, ma Zani si è fatto parare il tiro.

Nell’altra semifinale il Terre di Castelli di Vignola ha battuto 10-9 a rigori il Medicina Fossatone.

La stessa Terre di Castelli ha poi trionfato vincendo 3-1 con il San Lazzaro Farnesiana e guadagnando così il passaggio alla fase nazionale.

Due partite per la squadra Under 17 Allievi Élite della Virtus guidata da Daniele Valmori che ha pareggiato 1-1 con lo Junior Cervia con il gol per i biancoverdi di Salami.Poi è stata sconfitta 2-1 nel ferrarese dal S Agostino. A segno Bardaro per la Virtus.

Doppio successo per l’Under 16 del Faenza di Alberto Fiorentini che vince 1-0 con il Progresso grazie al gol di Mambelli e poi2-1 a Riccione con le firme di Badiali e Lombini.

La squadra Allievi U16 della Virtus Faenza di Mattia Ravara supera 1-0 la Sammartinese nel campionato interprovinciale. In rete è andato Sintoni.

Risultati delledue squadre Under 15 (Giovanissimi 2009), che portano i colori della Virtus: la regionale di Graziano Fantoni ha pareggiato 1-1 con il Cervia. Il gol biancoverde di Bassetti.

La provinciale di Matteo Negrini ha vinto 7-1 con il San Pietro in Vincoli nel girone di qualificazione con i gol di Bollacco autore di tripletta, Monti, Plescia, Lanzoni, Mordini.

La squadra Esordienti 2011 di Francesco Di Nunzio e Marco Emiliani vince 7-1 con il Russi.

Gli Esordienti Under 13 (2011) della Virtus di Matteo Ravara e Matteo Foschini hanno vinto 3-0 nel recupero di campionato con l’Endas Monti grazie ai gol di Pizzoferro, Visentin e Garofano.

Parallelamente agli ultimi turni dei campionati di categoria, proseguono i tornei giovanili.

La Juniores della Virtus di Alessandro Tosti viene sconfitta al torneo di Granarolo dopo i calci di rigore (2-3) dal Borgo Tuliero. I tempi regolamentari si erano conclusi sul punteggio di 1-1 (gol di Fiorentini), complessivo 3-4.

La formazione Allievi U16 della Virtus viene sconfitta 2-0 dal Pianta Forlì al torneo di Porto Fuori. La squadra Under 15 della Virtus al torneo Castel Bolognese nel girone di qualificazione vince con il Fusignano 5-0 (a segno Bassetti, Ricci, Monti, Bollacco, Fochi).

La squadra Under 14 (Giovanissimi 2010) della Virtus di Riccardo Pazzi al torneo AVIS Tozzona a Imola vince 3-2 con il Sanpaimola grazie ai gol di Baroncini, Buononato, Shehu. Questo dopo la vittoria con lo Sparta Castel Bolognese al torneo Cappelli a Porto Fuori.

La squadra Under 14 (Giovanissimi 2010) del Faenza calcio di Fabrizio Ciottoli nel Rimini Trophy Champions 2024 si classifica al terzo posto su 18 squadre provenienti da mezza Italia. Oltre al piazzamento, miglior attacco del torneo con 19 reti e seconda migliore difesa (3 gol subiti).

Gli Esordienti Under 13 (2011) della Virtus di Matteo Ravara e Matteo Foschini hanno vinto il torneo Città di Castel Bolognese battendo 2-1 il Sanpaimola dopo aver superato Sporting e Sparta e pareggiato con Tozzona. La stessa squadra al torneo Pianta a Forlì ha superato il Santa Sofia 7-0.

Una vittoria e un piazzamento per la squadra Esordienti 2011 del Faenza calcio di Angelo Marchetti. Successo al torneo Libertas a Castel San Pietro con la vittoria 5-0 sul Medicina e quarto posto al prestigioso trofeo Tassi di Castel Maggiore.

Allo stesso torneo i Pulcini 2013 del Faenza di Marco Baroncini si classificano al quarto posto.