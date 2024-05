La Banda Cittadina di Ravenna, con il solo scopo di conservare e tramandare una parte rilevante della cultura e delle tradizioni della nostra città, ha promosso un’iniziativa volta a ricostruire la propria storia e quella dell’attività bandistica delle numerose associazioni presenti a Ravenna a partire dall’ultimo decennio del XVIII sec. ai nostri giorni.

L’accurata ricerca tra la documentazione presente nei vari archivi nella città e le testimonianze di musici, maestri, presidenti ecc. (affidata a un suo componente, Michelangelo Chiaverano, autore di quattro volumi inerenti alla storia di numerose formazioni bandistiche del Piemonte), è finalizzata alla pubblicazione di un volume che porrà in particolare evidenza il forte legame con la popolazione, le istituzioni e l’importante ruolo non solo culturale ma anche turistico ed educativo svolto dalle bande musicali ravennati in oltre due secoli di storia.

Al fine di rendere completa la ricostruzione storica, l’autore dell’opera si rivolge in modo particolare a tutte le persone che, a decorrere dalla ricostituzione del 1947, a qualsiasi titolo, abbiano fatto parte della Banda, ai loro familiari, parenti e amici in possesso di documentazione (foto, spartiti, programmi, articoli, ecc.) o anche solamente di aneddoti, ricordi, ecc.

L’eventuale materiale raccolto sarà rapidamente trasferito su file e restituito integro ai legittimi possessori che, nel caso in cui venga pubblicato sul volume, saranno espressamente citati.

I recapiti di Michelangelo Chiaverano sono:

cell.: 329 643 3274 mail: mchiaverano@gmail.com