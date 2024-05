Giovedì 16 maggio, il Presidente del Lions Club Ravenna Romagna Padusa, Riccardo Severi, accompagnato dal Consigliere Stefano Sansavini, in rappresentanza anche del Lions Club Cervia Ad Novas, presieduto da Cesare Brusi, sono stati invitati e accompagnati dalla coordinatrice di Ravenna Franca Zaganelli, a visitare il centro di ricerca AGEOP Ricerca ODV (Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica) presso l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna.

I due Club sono impegnati da 4 anni a sostenere AGEOP, attraverso il service di auto d’epoca “Lions Autoclassic”, che il 5 maggio scorso ha raggiunto la sua quinta edizione con grande successo.

Alla visita erano presenti anche la Presidente di Fidapa BPW Sezione Ravenna (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari – BPW Italy) Antonella Casadio e gli architetti Emanuela Iannaccone e Antonio Randi, che hanno donato un’opera della pittrice Laura Caviglia (socia FIDAPA), anch’essa presente, a seguito di un evento realizzato in collaborazione tra il Lions Club Ravenna Romagna Padusa e Fidapa.

La sede di AGEOP è all’interno dell’SSD di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Sant’Orsola di Bologna.

La visita guidata dagli operatori è stata molto toccante in tutti i suoi aspetti, sia per l’organizzazione sia per le minuziose procedure di assistenza messe a disposizione a tutte le famiglie i cui bambini sono colpiti da questa grave patologia.

Ogni giorno Ageop si prende cura dei bambini e ragazzi ammalati di tumore e leucemia in terapia presso il polo ospedaliero bolognese; è un centro d’eccellenza a cui afferiscono piccoli pazienti dal territorio nazionale ed internazionale, per trovare possibilità terapeutiche, e quindi di vita, non disponibili nei loro luoghi di provenienza.

E’ stato spiegato, durante la visita, che il percorso di accompagnamento, della durata di 7 anni dall’inizio della malattia, prevede assistenza in ogni aspetto: vitto, alloggio e supporto medico e psicologico.

È quindi comprensibile come sia assolutamente necessario cercare di raccogliere fondi per sostenere questa Associazione.

AGEOP nasce nel 1982 da un gruppo di genitori che ha scelto di mettere la propria esperienza al servizio di chi sarebbe arrivato dopo di loro, così da migliorare continuamente la qualità di vita e di cura dei bambini malati di cancro.