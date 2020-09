Sabato 26 settembre a Ravenna, nel negozio di dischi Jean Music Room, torna il Record Store Day, festa mondiale del vinile.

Dalle ore 10 alle 20, con orario continuato, in negozio e nella gallery banchi con cd e vinili, offerte a 5 e 10 euro e tutti i prodotti per la cura del vinile, incluse le buste ultra trasparenti 150 my.

La novità di questa edizione è il grande arrivo direttamente dagli Stati Uniti di selezionati vinili vintage disco ’70, soul e funk.

Inoltre tante possibilità di cd e vinili nuovi e originali per tutti gli appassionati di classica, opera, jazz, rock, metal, soul, funk, rhythm and blues.

“Bello creare per qualche giorno all’anno, grazie al Record Store Day, la stessa atmosfera che si respirava nei negozi di dischi di tanti anni fa. – sottolinea Gianni Corbari, titolare di Jean Music Room – In questa giornata il negozio diventa un autentico e unico ritrovo per appassionati di musica.”